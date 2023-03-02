الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق شارع فيصل جزئيًا بسبب أعمال ربط محطة كهرباء لمدة يومين

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور

تجرى الإدارة العامة للمرور، عملية غلق جزئى بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين لمدة يومين اعتبارا من 12 صباح الجمعة، بسبب مشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن أنه في إطار أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (1 - 2) وتغذية المتحف المصري الكبير والشبكة القومية للمنطقة تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين، موضحا أنه ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء (جهد 11) مما يستلزم غلقا جزئيا بشارع الملك فيصل بالموقع المشار إليه لمدة يومين اعتبارا من 12 صباح الجمعة الموافق 2023/3/3 وحتى 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/3/4، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية ووسائل الأمن الصناعي (كشافات، طواحين، حواجز فسفورية) مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لإرشاد المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.

الإدارة العامة للمرور غلق جزئي شارع فيصل الاتجاهين ربط محطة كهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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