الخارجية الروسية تُطالب صربيا بإعلان موقفها الرسمي من إمداد كييف بالذخيرة

أعلنت الخارجية الروسية، عن مطالبة بلادها لـ “بلغراد” بإعلان موقفها الرسمي بشأن المعلومات عن إمداد “كييف” بذخيرة صربية، وفقًا لقناة “العربية”.

وتشهد شمال غرب مدينة باخموت اشتباكات تزامنا مع محاولة قوات فاغنر التقدم إلى وسط المدينة.

ونفى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح تسوية "فرنسي - ألماني" خلال محادثاته في بروكسل.

وأشار “فوتشيتش” إلى أن هناك محادثات في بروكسل بالأمس، لم نتوصل إلى اتفاق، وسيكون هناك المزيد من المحادثات.

وأثار إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال الصين، مساعدات عسكرية للجانب الروسي في حرب أوكرانيا حالة من القلق في المجتمع الدولي وسط مخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سباق التسلح الذي يقوده كلا من بكين وموسكو.