بعد رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات: «بكرى»: الرئيس السيسى ينحاز للشعب دائمًا

علق الإعلامي مصطفى بكري، على القرارات الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال جولته في محافظة المنيا لتفقد وافتتاح مشروعات تنموية، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدرك حجم معاناة الشعب المصري.

الرئيس حاطط إيده على الجرح

أضاف بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”،"الرئيس حاطط إيده على الجرح الذي أصاب كل الفئات من غلاء المعيشة وجنون الأسعار يومًا بعد يوم، مفيش رئيس دولة انحاز للشعب وحط روحه على كفه وتصدى بكل جسارة وإيمان، مثل الرئيس السيسي، واستطاع أن يتصدى لتيار كان يريد أن تتدخل الدولة في حرب، الرئيس يضحي وينحاز للشعب المصري دائمًا".

وتابع أن الرئيس السيسي، يعمل من أجل وطنه بإيمان وهو شخص محب للشعب، كما أنه يتأثر دوما بأسر الشهداء ويتألم من أجلهم، موضحًا أن الراحل المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، كان دائما يتحدث عن الرئيس السيسي قائلًا: “ده ابني، وأنا عارف تاريخه وأمانته وحبه لبلده ويعمل بإخلاص لبلده”.