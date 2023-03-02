الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الإصلاح والنهضة يرحب بقرارات الرئيس السيسى الخاصة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة

رئيس حزب الإصلاح
رئيس حزب الإصلاح والنهضة

رحب حزب الإصلاح والنهضة، بالقرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريًا.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم للمواطن البسيط رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وأن مثل هذه القرارات يبرهن على أن الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط.

وأشار حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على عزم وإرادة الدولة المصرية في استكمال مسيرة التنمية رغم كل التحديات دون أي عرقلة.

يشار إلى  أن الرئيس السيسى، وجه بسرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أبريل 2023 وجاءت الزيادات كالآتي: 

زيادة دخل الموظف بالجهاز الإداري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:
 

  • 3500 جنيه شهريًا للدرجة السادسة وما يعادلها.
     
  • 5000 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.
     
  • 6000 جنيه شهريًا لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.
     
  • 7000 جنيه شهريًا لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة.
     
  • زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.
     
  • رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.
     
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهريًا اعتبارًا من أبريل.
حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملين بالجهاز الاداري الظروف الاقتصادية العالمية مسيرة التنمية

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