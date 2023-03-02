حزب الإصلاح والنهضة يرحب بقرارات الرئيس السيسى الخاصة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة

رحب حزب الإصلاح والنهضة، بالقرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريًا.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم للمواطن البسيط رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وأن مثل هذه القرارات يبرهن على أن الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط.

وأشار حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على عزم وإرادة الدولة المصرية في استكمال مسيرة التنمية رغم كل التحديات دون أي عرقلة.

يشار إلى أن الرئيس السيسى، وجه بسرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أبريل 2023 وجاءت الزيادات كالآتي:



زيادة دخل الموظف بالجهاز الإداري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

