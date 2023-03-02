الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

رئيس «القومية للتأمين»: غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بالزيادة اعتبارًا من أبريل

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

   وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهاته بزيادة المعاشات بنسبة 15%، مؤكدًا أن القرار انتصار ودعم كبير لأصحاب المعاشات.

وقال “عوض” في تصريحات له: " جاهزون لصرف معاشات شهر أبريل بالزيادة المقررة، وذلك بدءا من يوم 1 أبريل المقبل".

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية الصرف والتي من المتوقع أن تتم بشكل يسير نظرا للتحديثات التقنية التي شهدتها الهيئة مؤخرًَا.

وكشف اللواء جمال عوض، أنه يستفيد من قرار الرئيس كل من يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. ومن المقرر أن تصدر الهيئة بيانا إعلاميا تفصيليا لتوضح قيمة المبالغ المقرر صرفها.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي، ضمن حزمة قرارات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المنيا؛ لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة المنيا الجديدة في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات اليوم لتحسين دخول دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتباراً من أول إبريل 2023.

وتتضمن رفع الحد الأدنى للدرجة السادسة وما يعادلها إلى 3500 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها إلى 5000 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه شهرياً.
وزيادة الحد الأدنى لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلًا من 24 ألف جنيه اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

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