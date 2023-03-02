الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: زيادة الحد الأدنى للأجور تدعم المواطن فى الظروف الاقتصادية الراهنة

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

ثمَّن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنها تدعم المواطن، لا سيما في ظل المرور بأزمة اقتصادية عالمية أثرت على أسعار جميع السلع والخدمات، فضلًا عن اقتراب شهر رمضان وزيادة احتياجات الأهالي خلاله.

وأكد منصور، في تصريحٍ له، أن قرارات الرئيس تسهم في رفع كثير من الأعباء على المواطنين، ودعمهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المعيشة، من أجل حياة كريمة لكل مواطن.

وصرح: "قرارات مثمنة تقف بجانب المواطن وتؤكد استمرار دعم الدولة وجعله نصب أعينها ومراعاتها للظروف الاقتصادية الراهنة".

توجيهات رئاسية

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته، اليوم، الحكومة، بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم؛ لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه؛ ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

إقتراب شهر رمضان الجهاز الإداري للدولة الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الحد الادنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

للمرة الخامسة.. 5 ملايين موظف يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور (خاص)

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل

الرئيس السيسي: هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ 2013

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل