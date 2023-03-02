أستمع لأصواتكم.. 10 رسائل من الرئيس السيسى للمواطنين «إنفوجراف»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، كلمة، خلال زيارته إلى محافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، أكد خلالها أن حملات التشكيك والإرهاب لم تخمد عزيمة البلاد.

ووجه الرئيس السيسي رسائل إلى المواطنين، قائلا: "المواطن المصري نصب عيني وجودة حياته هدف لا نحيد عنه، وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام وأستمع لهذه الأصوات".

وأشار الرئيس السيسي إلى مرور عام على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكونها تمثل صراعًا اقتصاديًا بين الشرق والغرب، وانعكست آثارها بقوة على الاقتصاد الدولي، حيث لم يحصل الأخير على فترة التعافي من الآثار المماثلة لكورونا.

وتحدث عن ما سببته الأزمة من ارتفاع قياسي بأسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وكيف تأثرت مصر سلبًا مثل دول العالم، لكن الدولة عملت على تطوير خطتها الاقتصادية بتوطين الصناعة والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.