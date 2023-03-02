الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بتوصياتها الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني

محصول الفول السوداني
محصول الفول السوداني

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفول السوداني مراعاتها، خلال شهر مارس:

ونرصد في السطور التالية أبرز توصيات وزارة الزراعي لمزارعي محصول الفول السوداني..

يتم تجهيز الارض وذلك بأجراء حرثين متعامدتين في الاراضي القديمة وإجراء حرثه واحدة في الاراضي الرملية مع التزحيف وتخطيط الارض بمعدل 12 خط / قصبتين.

كما يضاف 20 م3 للفدان سماد بلدي قديم متحلل خالي من بذور الحشائش قبل اجراء الخدمة واثناء الخدمة يضاف 200 كجم سماد سوبر فوسفات .

كما  أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول السمسم مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
اعداد الارض للزراعة وذلك بعد التخلص من الحشائش اثناء الخدمة وقبل الزراعة ولذلك تعطي ريه كدابـة.
تحرث الارض الثقيلة مرتين متعامدتين ونزحـف وتنعـم وتسـوي لسهولة التحكـم في مياه الـري وفي الاراضي الحفيفـة يكتفي بحرثة واحدة وبخطط بمعدل 14خط / فصبتين او مصاطب عرض المصطبة من 80-100 وتقسم الي احواض 5×5 في الاراضي الحفيفة و 6×6 في الاراضي القديمة و الي 4×4 في الاراضي الرملية والجديدة.

- اضافة السماد الفوسفاتي بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات عند تجهيز الارض. 
- أضافة 10-15م3 سماد عضوي متحلل خالي من بذور الحشائش قبل الحرث في الاراضي القديمة ويضاف 20 م في الاراضي الرملية والفقيرة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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