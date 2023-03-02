رسميًا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد مدافعه دانيلو لويز حتى 2025

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه دانيلو لويز، المدافع والظهير الأيمن للفريق، حتى يونيو 2025.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا، عبر موقعه على "تويتر"، أكد خلاله تجديد عقد دانيلو لويز، المدافع والظهير الأيمن للفريق، لمدة عامين ونصف، أي حتى 30 يونيو 2025.

يوفنتوس يعلن تجديد عقد دانيلو لويز حتى يونيو 2025

وكان المدافع والظهير الأيمن البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في عام 2019، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويُعد دانيلو لويز أحد أهم اللاعبين في يوفنتوس، حيث شارك معهم في 142 مباراة في جميع البطولات حتى الآن، منها 128 مباراة كأساسي في المباريات.

وخلال هذه المباريات، سجل دانيلو لويز 8 أهداف مع يوفنتوس في جميع المباريات، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتلقى 25 بطاقة صفراء.

الألقاب التي توّج بها دانيلو لويز في مسيرته الكروية

وتوّج دانيلو لويز بالعديد من الألقاب المختلفة مع الأندية التي دافع عن قميصها في مسيرته الكروية، وهي: ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وتوّج دانيلو لويز مع ريال مدريد، بألقاب الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومع مانشستر سيتي، توّج دانيلو لويز بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

أما مع يوفنتوس، فقد حصد دانيلو لويز ألقاب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

تجديد عقد دانيلو لويز حتى 2025

تجديد عقد دانيلو لويز حتى 2025

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره روما، يوم الأحد المقبل الموافق 5 مارس، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويتواجد فريق يوفنتوس حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بعد خوض 24 جولة حتى الآن.