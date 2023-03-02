الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد مدافعه دانيلو لويز حتى 2025

دانيلو لويز
دانيلو لويز

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه دانيلو لويز، المدافع والظهير الأيمن للفريق، حتى يونيو 2025.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا، عبر موقعه على "تويتر"، أكد خلاله تجديد عقد دانيلو لويز، المدافع والظهير الأيمن للفريق، لمدة عامين ونصف، أي حتى 30 يونيو 2025.

يوفنتوس يعلن تجديد عقد دانيلو لويز حتى يونيو 2025

وكان المدافع والظهير الأيمن البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في عام 2019، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويُعد دانيلو لويز أحد أهم اللاعبين في يوفنتوس، حيث شارك معهم في 142 مباراة في جميع البطولات حتى الآن، منها 128 مباراة كأساسي في المباريات.

وخلال هذه المباريات، سجل دانيلو لويز 8 أهداف مع يوفنتوس في جميع المباريات، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتلقى 25 بطاقة صفراء.

الألقاب التي توّج بها دانيلو لويز في مسيرته الكروية

وتوّج دانيلو لويز بالعديد من الألقاب المختلفة مع الأندية التي دافع عن قميصها في مسيرته الكروية، وهي: ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وتوّج دانيلو لويز مع ريال مدريد، بألقاب الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومع مانشستر سيتي، توّج دانيلو لويز بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

أما مع يوفنتوس، فقد حصد دانيلو لويز ألقاب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

تجديد عقد دانيلو لويز حتى 2025
تجديد عقد دانيلو لويز حتى 2025

 

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره روما، يوم الأحد المقبل الموافق 5 مارس، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويتواجد فريق يوفنتوس حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بعد خوض 24 جولة حتى الآن.

يوفنتوس دانيلو لويز تجديد عقد دانيلو لويز تجديد عقد الدورى الايطالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل

الرئيس السيسى يوجه بإعداد حزمة عاجلة لتحسين الدخول

الرئيس السيسى يوجه برفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى

الرئيس السيسى يوجه بزيادة فئات «تكافل وكرامة» 25%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل