الرئيس السيسى: المواطن نصب عينى.. وجودة حياته هدف لا نحيد عنه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "المواطن نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة أثناء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، اليوم الخميس: "أتابع عن كثب شواغل الرأي العام، وأستمع لكل الأصوات من هنا وهناك".

ووجه الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.