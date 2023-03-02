الرئيس السيسى يطمئن المصريين: «بكره أحسن من النهارده»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة مهمة للشعب المصري، قائلًا: «أوعوا حد فيكم يقلق أو يخاف من بكره».

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة المنيا: «بكره أحسن من النهارده ولازم تكونوا متأكدين من كده».

وتابع الرئيس السيسي: «افتكروا 2013 وأنتوا تعرفوا إن كلامي حقيقة، كان وقت صعب وكنا في خطر شديد جدًا، ووجهت بإرسال قوات إلى المنيا وقتها لحماية وتأمين الصعيد من محاولات التدمير والتخريب وإشعال الفتنة والحرب الأهلية في مصر».

واستكمل: «ربنا وقف معانا في الفترة دي، ومع كل الأسرة المصرية في جميع المحافظات، يبقى تفتكروا مش هيكمل فضله علينا».

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.

وتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات "حياة كريمة" داخل قرية المعصرة بمركز ملوي، التي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية، كما التقى الرئيس أهالي قرى حياة كريمة بمحافظة المنيا.