رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من مدارس سنودس النيل الإنجيلية (صور)

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط وفداً من مدارس سنودس النيل الإنجيلية يضم القس مايكل رفعت، الأمين المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلية ومؤنس منير مدير مدارس السلام بأسيوط وماجد الدهبى، بحضور المستشار الدكتور وليد حنفي، مستشار رئيس الجامعة لشئون القطاع الطبى.

وصرح المنشاوى أن لقائه وفد مدارس سنودس النيل الإنجيلية تأتى فى إطار حرص ضيوف الجامعة على تهنئته على تولى منصبه الجديد فى رئاسة الجامعة وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتى تتضمن إمكانية تعاون مدارس سنودس فى الدعم المجتمعي اللازم لاستكمال تجهيز مستشفى الإصابات الجامعى الجديد وكذلك مستشفى 2020 الجامعى لعلاج الأورام.

وترأس الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اجتماعاً اليوم مع د.مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى و د.عادل محمود و نان عميد كلية الزراعة بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس لوضع أطر للتعاون المشترك بين الكليتين بما يحقق زيادة الإنتاج بهما وتحقيق الأمن الغذائى داخل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الاجتماع يأتى في إطار حرصه على زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعظيم الإنتاج، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها تستلزم تكثيف الجهود داخل المؤسسات العلمية من أجل تقديم حلول من شأنها المساهمة فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك اللحوم والطيور الداجنة والأسماك وهو ما يمكن أن تحققه الجامعة بما تملك من مزارع شاسعة وإمكانيات علمية متقدمة يمكن استثمارها وتذليل العقبات المحتملة بما يحقق الهدف.