حمزة الجمل يأمل في تكرار تجربته مع الإسماعيلي بالموسم الماضي

مفارقة غريبة، وهي أن حين تولى حمزة الجمل المسئولية الفنية لفريق الإسماعيلي في الموسم الماضي كان المدير الفني الرابع بعد طلعت يوسف، والأرجنتيني خوان براون، وحمد إبراهيم، وفي الموسم الحالي بعد عودته إلى الادارة الفنية للإسماعيلي هو أيضا المدير الفني الرابع خلف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وأيمن الجمل، وأحمد حسام ميدو.

وتعقد إدارة الإسماعيلي وجمهوره، آمالا كبيرة على حمزة أن يكرر ما فعله في قيادته للفريق في الموسم السابق، وينتشله للمرة الثانية على التوالي من مثلث الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية.

حمزة وطفرة هائلة في الموسم الماضي

في الموسم السابق، كان حمزة قد استطاع أن يحدث طفرة هائلة على أداء، ونتائج الفريق منذ قيادته للفريق حيث تسلمه محتلا المركز الـ16 برصيد 11 نقطة فقط جمعها من انتصارين فقط، و5 تعادلات، و9 هزائم، وتمكن من دفعه إلى احتلال المركز الـ11 بـ38 نقطة حصدها من 9 انتصارات، و11 تعادلا، و14 هزيمة.

أي جمع الفريق تحت قيادة فنية من حمزة 27 نقطة في 18 مباراة إذ فاز في 7 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وضع الإسماعيلي في الموسم الحالي

أما في الموسم الحالي، فهو في موقف مشابه حيث يتواجد في الترتيب الـ17 بحصده 14 نقطة من انتصارين فقط، وهو أقل الفرق انتصارا في بطولة الدوري المصري الممتاز مع فريق البنك الأهلي، وحققهما على فريقي إنبي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثامن على استاد بتروسبورت، والداخلية الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الـ16 على ستاد الإسسماعيلية.

و8 تعادلات منها 3 تعادلات فقط كانت على ملعبه بواقع تعادليين كانا سلبيين مع فريقي فيوتشر، والبنك في الأسبوعين الثالث، والـ11 على الترتيب، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع فريق غزل المحلة في الأسبوع الـ19، و5 تعادلات حدثت خارج ملعبه بواقع تعادل واحد كان دون أهداف مع فريق أسوان الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الـ15، و4 تعادلات إيجابية مع فرق فاركو في الأسبوع الرابع، وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع السادس، وطلائع الجيش في الأسبوع الـ14، والإتحاد السكندري في الأسبوع الـ17، وكل التعادلات الإيجابية كلها بنتيجة واحدة بهدف لمثله.

و8 هزائم منها 5 هزائم على ملعبه مع فرق الأهلي في الأسبوع الأول، وسموحة في الأسبوع الخامس، وبيراميدز في الأسبوع السابع، والمصري البورسعيدي في الأسبوع التاسع، والمقاولون العرب في الأسبوع الـ13، و3 هزائم خارج ملعبه على يد فرق الغزل في الأسبوع الثاني، والزمالك في الأسبوع العاشر، وحرس الحدود الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الـ12.

لم يسجل في 18 مباراة سوى 14 هدفا، وهو ثاني أضعف هجوم بعد الحرس، وهدافه هو محمد الشامي بتسجيله 3 أهداف في حين استقبلت شباكه 22 هدفا.

لم يخسر الإسماعيلي في آخر 5 لقاءات حيث تعادل في 4 لقاءات، وتغلب في لقاء واحد.

الإسماعيلي وفيوتشر

سوف تكون مباراة الإسماعيلي أمام فيوتشر غدا في تمام الساعة الخامسة مساء في الأسبوع العشرين على استاد السلام هي الأولى بقيادة حمزة.

يأمل حمزة في أن تجاوز انطلاقته مع الإسماعيلي في الموسم السابق أو على الأقل يحقق نفس النتائج حيث تمكن الفريق بقيادة من جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات إذ فاز على المصري بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الـ14، وسيراميكا بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ19، وتعادل مع البنك إيجابيا بهدفين لمثلهما في الأسبوع العشرين.

لكن فيوتشر ليس فريقا سهلا عل الاطلاق بل قويا جدا، فهو ينافس على لقب الدوري حيث يحتل المركز الثالث بعد أن حصد 38 نقطة من 10 انتصارات، و8 تعادلات، ولم يتلق سوى هزيمة على يد الزمالك بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ16.

هذا اللقاء بمثابة العودة إلى سكة الانتصارت للفريقين، فالإسماعيلي تعادل في آخر لقائين، وفيوتشر تعادل في لقائه الأخير مع المقاولون العرب سلبيا في الأسبوع الـ19.

هي مباراة صعبة بالنسبة للإسماعيلي، ولفيوتشر، فكلاهما لا يبحث سوى عن الفوز الإسماعيلي ليخطو أولى الخطوات للابتعاد عن حافة الهبوط، وفيوتشر للإستمرار في المنافسة.