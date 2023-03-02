الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الإسكندرية» تعقد مؤتمرها الطلابي الخامس تحت عنوان «الزراعة وإبداع الشباب»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس الذي نظمته كلية الزراعة تحت عنوان «الزراعة وإبداع الشباب»، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات الحاليين والسابقين بالكلية والجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الطلاب بالكلية.

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وأشار السيد الدكتور وائل نبيل، إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الطلابية دوريًا لإيمان الجامعة بأنهم السواعد الحقيقية لبناء الدولة المصرية، ومشاركتهم في قضايا الوطن، ومعرفة رؤيتهم في القضايا المختلفة المتعلقة بمجالات تخصصهم، وحثهم على العمل الجماعى المنظم، لافتًا إلى أن النشاط الطلابي يُعد جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية.

وأكد أن الجامعة تعمل دائمًا على دعم الانشطة الطلابية في كليات الجامعة المختلفة، كما افتتح معرض لأعمال الطلبة تضمن أشغال يدوية وتصوير ورسم ومشروعات انتاجية صغيرة.

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وأشار الدكتور محمد بهى الدين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يعقد للمرة الخامسة وتستمر أعماله علي مدى يومين، وأوضح أن برنامج المؤتمر يتضمن محاضرتين رئيستين وحوالى 75 بحثًا وتجارب شبابية رائدة لطلاب الكلية، وتدشين مبادرة طلابية تحت عنوان Be Green بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والمعرض الفنى وأنشطة الجوالة.

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وأكد الدكتور أحمد محمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ومقرر المؤتمر على أهمية المؤتمرات الطلابية ودورها فى تنمية مهارات الشباب وتنمية إبداعاتهم مشيرًا إلى أنه تم إختيار موضوعات الأبحاث بعناية ودقة شديدة حيث تمثل عناوينها الموضوعات الحيوية المطروحة على الساحة مثل الذكاء الاصطناعي ودوره فى الزراعة والمشروعات التنموية الكبرى التى تتبناها الدولة ومعوقات الإنتاج الحيوانى والداجنى والحلول المقترحة لها،قائلًا: أن الشباب هم قاطرة التنمية فهم المستقبل ونحن قوة دافعة وداعمة لهم.

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الإسكندرية الزراعة وإبداع الشباب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية المؤتمر الطلابي الخامس

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