الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

بعد اهتمام برشلونة وريال مدريد.. وكيل «كفاراتسخيليا» يحسم مصيره مع نابولي

خفيشا كفاراتسخيليا
خفيشا كفاراتسخيليا

حسم ماموكا يوجيلي، وكيل أعمال النجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب وسط نابولي الإيطالي، مصير اللاعب رفقة ناديه، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح خفيشا كفاراتسخيليا في جذب أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية، بعد تألقه بشكل كبير رفقة نابولي في بطولة الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وأبدت العديد من كبار الأندية الأوروبية رغبتها في الحصول على خدمات خفيشا كفاراتسخيليا، على رأسها ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بالإضافة إلى ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

وكيل أعمال خفيشا كفاراتسخيليا يحسم مصيره مع نابولي

ونشرت شبكة «كالتشيو ميركاتو» تصريحات ماموكا يوجيلي، قائلًا:"خفيشا كفاراتسخيليا يُفكر حاليًا في نابولي فقط؛ لأن اللعب في الدوري الإيطالي ليس سهلًا كما يظن البعض".

وبسؤاله عن اهتمام برشلونة وريال مدريد بضم كفاراتسخيليا، قال وكيل أعماله:"أنا شخصيًا أحب برشلونة، وكذلك والده، ولكن اللاعب نفسه يُفضّل ريال مدريد".

وتابع:"أتمنى رؤيته بقميص أحد الناديين يومًا ما؛ لأنني أثق في قدرته على تحقيق ذلك والتألق معهم"، مضيفًا:"لا توجد أي عروض أو مفاوضات مع الأندية في الوقت الحالي". 

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الجورجي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة نابولي في يونيو 2027.

أرقام خفيشا كفاراتسخيليا مع نابولي في الموسم الحالي

وشارك كفاراتسخيليا في 26 مباراة مع نابولي هذا الموسم في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 12 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وساهم كفاراتسخيليا في قيادة فريقه نابولي نحو تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان صاحب الوصافة بفارق 18 نقطة كاملة.

يذكر أن خفيشا كفاراتسخيليا قد انتقل إلى صفوف نابولي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من دينامو باتومي في الدوري الجورجي، مقابل 11.5 مليون يورو.

كفاراتسخيليا خفيشا كفاراتسخيليا نابولى الدورى الايطالى برشلونة ريال مدريد

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