الخميس 02 مارس 2023
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ما المقومات التى تمتلكها المنيا لتأهيلها للتنمية المستدامة؟ رئيس الوزراء يوضح

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مسارات التنمية داخل محافظة المنيا، مؤكدًا أن العمل جار وفقًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم ترك شبر واحد في مصر لم يمتد إليه يد التنمية والتطوير، قائلًا: "نسعى دائمًا لتحسين معيشة المواطن من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي محافظة المنيا بصعيد مصر، أنها تعد ثاني أكبر محافظات الصعيد، من حيث المساحة بواقع 32.3 ألف كيلومتر مربع، بـ6.1 مليون نسمة.

وتابع: "محافظة المنيا تضم 9 مراكز و9 مدن، بالإضافة إلى مدينتين جديدتين وهما المنيا الجديدة وملوي الجديدة، كما تضم حوالي 300 قرية".

وواصل: "هناك العديد من المقومات التنموية التي تتمتع بها المحافظة وتؤهلها للتنمية المستدامة، منها المقومات الزراعية والصناعية والسياحية".

وأكد مدبولي، أن هناك 576 ألف فدان تمثل المساحة المنزرعة منها 243 ألف فدان تمثل المساحة المنزرعة قمح هذا العام، لافتًا إلى 4 مناطق صناعية، بالإضافة إلى المحاجر ومصانع السكر.

وعن المقومات السياحية، قال إن المنيا تعتبر سجلًا وافيًا للآثار الفرعونية والرومانية، كما يطلق عليها أرض التوحيد، مشيرًا إلى خروج نماذج مضيئة من أبناء محافظة المنيا في مختلف المجالات.

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