محافظ الغربية يفتتح المعرض الأول لطلاب الجامعة التكنولوجية بسمنود

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برسالة شكر وحب واعتزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صاحب فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، لتخريج كوادر تكنولوجية تحمل راية مصر في المستقبل ويكونون الأمل في تحقيق التقدم الصناعي والتطور والرقمنة.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض الأول لأعمال طلاب الفرقة الأولى بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة مركز سمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، النائبة ليلى أبوإسماعيل، الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

وشهد المحافظ ومرافقوه عروضًا توضيحية لأعمال طلاب قسم النسيج والملابس الجاهزة، توضح خطواتهم في تنفيذ عدد من الأعمال في ورش ومعامل الجامعة والمعدة لتنفيذ الملابس الجاهزة، كما شهد المحافظ عرض أزياء قدمه طلاب الجامعة، والذي حاز بدوره على إعجاب جميع الحضور نظرًا لما قدموه من أزياء مصممة بشكل احترافي.

كما تفقد "رحمي" ومرافقوه ورش ومعامل تنفيذ صناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات وتصنيع الأغذية، وأشاد والحضور بالمجموعة المتنوعة من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق بل تفوقها في الجودة والذوق.

وقال المحافظ إن مصر تتميز عن غيرها من دول العالم بتوافر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، وكان لا بُد من إعداد كوادر بشرية قادرة على استغلال هذه الموارد لتقيم بذلك صناعة مستقلة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي منذ البداية.

وتابع المحافظ كلمته بتقديم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي سابقًا، لما قدمه من دعم لإنشاء هذه الجامعة، كما قدم التحية للدكتورة ليلى أبوإسماعيل صاحبة التقدم بطلب إنشاء الجامعة على أرض المحافظة، مقدمًا الشكر الأكبر للقوات المسلحة المصرية وبالأخص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أنهت أعمال البناء في وقت قياسي غير مسبوق، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية في تذليل كل التحديات وإنهاء كل المعاملات، وتمهيد ورصف وتوسعة الطرق المؤدية للجامعة.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة ونائبه والعميد وكذلك الطلاب، لما لمسه من روح الولاء والانتماء للجامعة، وأيضًا الطموح والإصرار الذي ظهر واضحًا في حديث الطلاب وإيمانهم العميق بأن الجامعة التكنولوجية بسمنود ستكون دائمًا وأبدًا الجامعة رقم (١) في مصر، قائلًا: "فخور بكونكم طلاب الفرقة الأولى بالجامعة وستكونون كوادر قيادية تقود الثورة الصناعية والتكنولوجية في مصر خلال السنوات القادمة".

وقدم دويدار الشكر لوزير التعليم العالي ومستشار الوزير لدعمهم التعليم الصناعي والجامعة، كما قدم الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي لم يدخر جهدًا في سبيل الإسراع من أعمال بناء الجامعة من خلال جولاته المستمرة لمتابعة نسب الإنجاز ونهو الأعمال بها، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية هي أمل مصر وقاطرة التقدم الصناعي والتكنولوجي، مضيفًا أنه منذ اليوم الأول من تولي رئاسة الجامعة عكف الجميع على دراسة احتياجات سوق العمل، وكذلك دراسة الفجوة بين الواقع والمأمول لتقديم جيل من الخريجين الحاصلين على البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه، وكذلك العمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي في مصر، وليكونوا بذلك قادرين على الانخراط مباشرة في سوق العمل من خلال تقديم حزمة من البرامج الدراسية المتقدمة والتأكيد على فكرة التعليم القائم على المشروعات.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح