الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى يتفقد مشروع «سكن لكل المصريين» فى المنيا الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة المنيا الجديدة، ضمن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة.

واستعرضت قناة «إكسترا نيوز» لقطات من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع سكن لكل المصريين.

يأتي ذلك أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المنيا؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.

كما حرص الرئيس على تناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، وتفقد عددًا من مشروعات حياة كريمة داخل قرية المعصرة بمركز ملوي، التي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية، كما التقى الرئيس أهالي قرى حياة كريمة بمحافظة المنيا.

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