الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى من المنيا: «اطمنوا على بلدكم ومصر هتتقدم بينا كلنا»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لأهالي قرية المعصرة بمحافظة المنيا خلال تناول الإفطار معهم، اليوم الخميس.

وقال الرئيس لأهالي قرية المعصرة: «كل سنة وأنتم طيبين وسعيد وتشرفت بكم جدًا، واطمنوا على مصر».

وتابع الرئيس السيسي: «مصر قايمة بكم أنتم وهتطلع قدام بفضل الله بكم أنتم».

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنيا، الخميس؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.

وتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات حياة كريمة داخل قرية المعصرة بمركز ملوي، التي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية، كما التقى الرئيس أهالي قرى حياة كريمة بمحافظة المنيا.

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