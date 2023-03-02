الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إحدى سيدات المعصرة بالمنيا للرئيس: «زيارتك للمنيا تشريف لينا وشكرا على حياة كريمة»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجهت إحدى سيدات قرية المعصرة، بمحافظة المنيا، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "باسم المرأة الصعيدية في قرية المعصرة بنوجه التحية والشكر لفخامة معاليك، وزيارتك للمنيا تشريف لينا ولأهالينا في قرية المعصرة".

وقالت خلال الإفطار الذي تناوله الرئيس السيسي مع أهالي قرية المعصرة بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، خلال تفقده عدد من المشروعات التنموية،: "نوجه الشكر لفخامتك على مشروع حياة كريمة اللي أضاف لينا مزيد من التطورات".

وتناول الرئيس السيسي، الإفطار، مع أهالي قرية المعصرة حيث حرص الرئيس على التواجد مع أهل القرية والتواصل معهم بشكل مباشر في لقاء مفتوح.

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

الرئيس السيسي قرية المعصرة محافظة المنيا حياة كريمه افتتاحات المنيا

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