إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرقية

أصيب شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية شنبارة دائرة مركز الزقازيق في الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وجاري ضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي باستقبال "محمود س م" 31 سنة، و"أحمد س م" 36 سنة، مصابين بطلق ناري، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بقرية شنبارة دائرة مركز الزقازيق، فيما يكثف رجال الأمن من تواجدهم وجاري ضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.