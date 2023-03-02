الرئيس السيسى يتفقد عددًا من مشروعات «حياة كريمة» فى المنيا (صور)

عرضت قناة إكسترا نيوز عددًا من صور زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنيا اليوم لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر.

وحرص الرئيس السيسي على التواجد مع أهل القرية والتواصل معهم بشكل مباشر في لقاء مفتوح.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% بمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، التي تضم "المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد" بالقرية.