الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب في واقعة اعتداء بالعاشر من رمضان

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر اعتداء من آخرين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثته  بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول "محمد ع ع" 40 عاماً، مقيم الحي العاشر نطاق مدينة العاشر من رمضان جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية إثر اعتداء من آخرين، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

مقتل شاب مدينة العاشر العاشر من رمضان النيابة العامة مديرية أمن الشرقية

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