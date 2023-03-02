«الدلتا للسكر» تبدأ استقبال محصول البنجر من المزارعين

وجه الدكتور عَلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين.

وبدأت شركة الدلتا للسكر فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2023 وفق جداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.



ووجه وزير التموين شركات بنجر السكر بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالي، لافتا إلى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات الغذائية.

وأجرى الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، جولة ميدانية والمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات الصباحية والمسائية" بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلى حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

كما تفقد أبواليزيد معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات الى غرف التحكم الآلى كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلى والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقتة للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (F D A ( U.S واعتماد الأيزو (45000:2018) والأيزو (22000:2005).

وشدد أبواليزيد على الالتزام بكافة معايير الجودة وكل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية منذ أكثر من عامين أعمال تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا لإنتاج 3 آلاف طن سكر من البنجر يوميا، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج الشركة السكر من بنجر السكر، حيث بدأت شركة الدلتا للسكر في الحصول على بنجر سكر من المزارعين في الموسم الحالي لإنتاج السكر المحلى من بنجر السكر، وأنه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وكذلك في التصدير للخارج، وأن الكفاءة الإنتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر.

الدلتا للسكر

الدلتا للسكر