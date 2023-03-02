الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى يزور المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير بالمحافظة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

شهدت المنيا، خلال الفترة الأخيرة، تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات أبرزها الصحة، وبلغت تكلفة الانتهاء من 101 مشروع، نحو 201 مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو 2014– ديسمبر 2022"، ومنها: التطوير الشامل لمستشفى دير مواس بتكلفة تبلغ 239 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تطوير المبنى الملحق بمركز أورام المنيا بتكلفة 68 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مستشفى صدر المنيا بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

وتطوير عدة مستشفيات أخرى أهمها مستشفى مطاي المركزي بتكلفة 283,3 مليون جنيه، وبني مزار المركزي بتكلفة 336,5 مليون جنيه، وجار تطوير مستشفى المنيا مرحليًا بتكلفة 113 مليون جنيه.

السيسي محافظة المنيا المشروعات القومية والخدمية والتنموية محافظات الوجه القبلي الصعيد

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وائل لطفي

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