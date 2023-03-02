الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب طب في حادث دراجة بخارية بكرداسة

حادث دراجة بخارية
حادث دراجة بخارية

لقى طالب بكلية الطب مصرعه، في حادث دراجة بخارية بكرداسة، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن حادث دراجة بخارية أسفر عن مصرع طالب بكلية الطب.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

حادث دراجة بخارية كرداسة مديرية أمن الجيزة حادث مرورى

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