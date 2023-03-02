مصرع طالب طب في حادث دراجة بخارية بكرداسة

لقى طالب بكلية الطب مصرعه، في حادث دراجة بخارية بكرداسة، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن حادث دراجة بخارية أسفر عن مصرع طالب بكلية الطب.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.