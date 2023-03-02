الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يبدأ جولته التفقدية للمشروعات القومية فى أسوان

وزير الرى ومحافظ
وزير الرى ومحافظ أسوان

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المستفيدة، إضافة إلى استمرار جولات وزير الرى بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة كل الإجراءات اللازمة لتوفير المياه ومتابعة تقدم تنفيذ المشروعات القومية.

وفى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية وصل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، منذ قليل، إلى محافظة أسوان، وذلك لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ومتابعة مستجدات التنفيذ لها.

والتقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في بداية جولته اليوم الخميس، حيث أعرب المحافظ عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتمت خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

تفقد مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتحديث نظم الرى 

كما تتم، خلال الزيارة التفقدية لوزير الموارد المائية والري، متابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم، وأيضًا معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وخطة تحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، وخاصة في زراعات قصب السكر، وتفقد المركز الثقافى الإفريقى بمتحف النيل والذى يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار. 

يأتى ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات مصر، ومتابعة المنشآت المائية الكبرى ومنها السد العالي وخزان أسوان، والذى تم وضع خطة لتطويره بالكامل ونظم التحكم إلكترونيًا.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، منها أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

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