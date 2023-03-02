الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة لمعاينة آثار انهيار 3 شرفات من عقار قديم بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار 3 شرفات من عقار قديم في منطقة رأس التين غربا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار في منطقة رأس التين أمام المستشفى البحري العام.
وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك وقوات من الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار 3 شرفات لمنزل قديم، وتم وضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.
كما تبين عدم وجود اصابات ولا وفيات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الإسكندرية الحماية المدنية إنهيار أجزاء من عقار تشكيل لجنة هندسية سرعة طلب تحريات المباحث قسم شرطة الجمرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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