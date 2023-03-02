سويلم يستعرض خطة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية مع رئاسة مصر لـ«الأمكاو»

تواصل مصر تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، إضافة إلى عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل، وأيضًا دعوة جميع الدول لدعم مبادرة التكيف في قطاع المياه، خاصة مع رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين بداية من فبراير الماضي.

وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة الخطوات والإجراءات المستقبلية التي ستقوم مصر بتنفيذها لتعزيز التعاون بين كافة الدول الإفريقية في مجال الموارد المائية والرى والتكيف مع التغيرات المناخية .

وأوضح وزير الموارد المائية والري أهمية الانتقال من السياسات للإجراءات الفعلية على أرض الواقع، وأيضًا زيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية والحفاظ على الموارد المائية، وذلك في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى تسلمت مصر رئاسته يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 ولمدة عامين 2023- 2024.

كما لفت وزير الري إلى الدور الحيوي وإلهام للأمكاو، وذلك من خلال برامجه المتعددة ومبادراته الطموحة في توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية الإفريقية.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمهندسة سما البارودى مدير مكتب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندس لؤي أسامة بالإدارة المركزية للتعاون الإقليمي بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

كما عقد الاجتماع بحضور المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمى، والمهندسة سارة محمد المهندسة بقطاع شئون مياه النيل، والمهندسة إيناس أحمد المهندسة بقطاع شئون مياه النيل.