الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولات على محطات الوقود فى البحيرة لمتابعة التسعيرة الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية على محطات الوقود بصفة مستمرة، ومتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة التى وضعتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والمرور الدائم على محطات البنزين من أجل التأكد من توافر البنزين داخل جميع المحطات فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقام اللواء وائل زغلول محمد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالمرور على محطات الوقود لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه في جميع المحطات والتأكيد على الالتزام بالأسعار الجديدة التى تم إقرارها مع وضع التسعيرة والإعلان في مكان واضح، كما تمت متابعة الأرصدة في المحطات ومتابعة السجلات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع التلاعب بالأسعار.

وأكد اللواء وائل زغلول تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للتسعيرة الجديدة التي تم اتخاذها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

اتخاذ كافة الإجراءات الإلتزام بالاسعار الأسعار الجديدة التسعير التلقائي للمواد البترولي إلتزام السائقين

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