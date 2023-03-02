الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحباط وإيقاف مخالفات تعد وبناء لـ5 حالات بكفر الزيات

ايقاف تعديات
ايقاف تعديات

نجحت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، في إحباط وإيقاف مخالفات تعد وبناء لـ5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وبناء أدوار مخالفة في المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

وأوضح عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

إحباط وإيقاف مخالفات تعد وبناء لعدد 5 حالات إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية استمرار حملات النظافة إزالة الشدات الخشبية الوحدة المحلية لمركز ومدينة

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