إحباط وإيقاف مخالفات تعد وبناء لـ5 حالات بكفر الزيات

نجحت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، في إحباط وإيقاف مخالفات تعد وبناء لـ5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وبناء أدوار مخالفة في المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.