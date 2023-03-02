الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرعة ربع النهائى.. مواجهات نارية فى كأس الاتحاد الإنجليزى

كأس الاتحاد الإنجليزى
كأس الاتحاد الإنجليزى

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-2023 عن مواجهات نارية للفرق المتأهلة لهذا الدور.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وفولهام وبرايتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد وبلاكبيرن وجريمسبي تاون إلى ربع النهائي.

وشهدت منافسات دور الـ16 من البطولة مفاجأة بخروج توتنهام أمام شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي أمام بلاكبيرن.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين مانشستر يونايتد الفائز مؤخرا بكأس الرابطة الإنجليزية وفولهام، في حين سيواجه مانشستر سيتي نظيره بيرنلي الذي يقوده لاعب السيتي السابق فينسنت كومباني.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على النحو الآتي:

مانشستر سيتي ضد بيرنلي.

مانشستر يونايتد ضد فولهام.

برايتون ضد جريمسبي تاون.

شيفيلد يونايتد ضد بلاكبيرن.

كاس الاتحاد الانجليزي الدور ربع النهائي مانشستر يونايتد مانشستر سيتى

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