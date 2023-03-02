الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

وليد قانوش: معرض «لنكتب ما نحب».. يدمج ما بين اللغة والصياغة التشكيلية

معرض لنكتب ما نحب
معرض لنكتب ما نحب

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم الخميس، فعاليات المعرض الفردي الخاص، "لنكتب ما نحب"، للفنان محمد حلمي العريان بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك في قاعة نهضة مصر.

وعن معرضه “لنكتب ما نحب”، قال الفنان محمد العريان لــ “الدستور”: لنكتب ما نحب، اللغة هي وعاء الفكر، والمصدر الأول للتجربة الإنسانية وبدونها تنقطع وسيلة المعرفة الأولي، ويغيب التواصل وتحال الحياة إلى صمت، في عرضنها هذا "لنكتب ما نحب" ندمج ما بين اللغة والصياغة التشكيلية، بأسلوب "المنيماليزم"، حيث استخدم أبسط العلاقات اللونية والخطية معا، لتكوين جمالي مدمج مع الخط العربي (كوفي مربعات)، ومن خلال أعمالنا الفنية استخدمنا ما نحب من أبيات الشعر والنثر القديم والحديث، هي إذن تجربة للتواصل والمشاركة مع ما نحب من معاني، صبغت بتركيبات تشكيلية معاصرة.

ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مارس الجاري.

ــ إطلالة على متحف محمود مختار بالجزيرة

متحف مختار الثقافي، هو أول متحف لمثال مصرى وأنشئ تكريماً وتخليداً لذكري وتقديراً لفن ونبوغ المثال الكبير محمود مختار. 

 ويقع المتحف فى أجمل بقعة فى القاهرة وسط حدائق الجزيرة وداخل حديقة الحرية وفي مواجهة دار الأوبرا المصرية ويعتبر مختار هو المثال الأول فى العصر الحديث الذى عبر فى أعماله عن شخصية البلاد وأعاد فن النحت ثانية فى ثوب جديد منذ أن توقف الفن المصرى بانتهاء العصر الفرعونى.

 ويحتوي المتحف على عدد 175 عملاً من أعمال مختار المنفذة بمختلف الخامات بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار وأهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها. وقد تم إعادة افتتاح المتحف في شكل جديد بعد ترميمه وتطويره ليتوافق مع أحدث أنطمة العروض المتحفية.

معرض لنكتب ما نحب يدمج ما بين اللغة والصياغة التشكيلية الفنان محمد حلمي العريان مركز محمود مختار الثقافـــي أسلوب المنيماليزم

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