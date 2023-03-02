مفاجأة.. لاعب الزمالك معروض على الأهلى مجانا

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن هناك أحد وكلاء اللاعبين، عرض سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك، على النادي الأهلي للتعاقد معه مجانًا في نهاية الموسم الجاري.

وتابع "هشام" خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى عرض من ناديه لتجديد عقده ولكنه طلب تأجيل الأمر، خاصةً أن الفريق مرتبط بمباريات هامة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يتخذ أي قرار بشأن اللاعب أو تفاوض معه، والنادي لم يناقش التعاقد مع أي لاعب حتى الآن في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وظهر سيف فاروق جعفر بشكل جيد خلال مشاركاته القليلة مع الزمالك مؤخرًا بعد رحيل إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي في يناير.