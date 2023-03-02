الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة.. لاعب الزمالك معروض على الأهلى مجانا

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن هناك أحد وكلاء اللاعبين، عرض سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك، على النادي الأهلي للتعاقد معه مجانًا في نهاية الموسم الجاري.

وتابع "هشام" خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى عرض من ناديه لتجديد عقده ولكنه طلب تأجيل الأمر، خاصةً أن الفريق مرتبط بمباريات هامة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يتخذ أي قرار بشأن اللاعب أو تفاوض معه، والنادي لم يناقش التعاقد مع أي لاعب حتى الآن في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وظهر سيف فاروق جعفر بشكل جيد خلال مشاركاته القليلة مع الزمالك مؤخرًا بعد رحيل إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي في يناير.

الاهلى الزمالك سيف فاروق جعفر الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«الدستور» ترصد أهم أسباب تحريك أسعار البنزين وغاز تموين السيارات

تعرف على تاريخ عيد الفطر 2023

لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقى بـ«الدوم» تختار 3 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة

مفاجأة.. لاعب الزمالك معروض على الأهلى مجانا

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-3-2023 فى مصر

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «بالطو» ومنصة عرضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)