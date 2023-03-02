20 هدفًا لـ مو.. صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

أخطر فرص الشوط الأول، كانت عندما أرسل ترينت ألكسندر أرنولد الكرة لـ داروين نونيز داخل منطقة الجزاء، ليهيئها الأخير بدوره خارج المنطقة لـ هارفي إيليوت في الدقيقة 45، ويطلق تسديدة قوية تصدى لها خوسيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون ببراعة.

وتعرض بوينو لاعب ولفرهامبتون للإصابة في الدقيقة 24، ليتم استبداله بـ آيت نوري.

وسجل الأوروجواياني داروين نونيز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 67، تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ على ديوجو جوتا ضد لاعب ولفرهامبتون.

وأحرز الهولندي فيرجيل فان دايك، الهدف الأول لـ ليفربول، في الدقيقة 73، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ديوجو جوتا من الجهة اليسرى.

محمد صلاح سجل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 79 وذلك من متابعة لتمريرة كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى، موقعًا على هدفه رقم 20 في كل المسابقات هذا الموسم، ومؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده لـ 39 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.