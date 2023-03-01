رئيس قناة الوثائقية: هدفنا تعريف الجيل الجديد بصحيح التاريخ المصرى

قال شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، إن فكرة قناة الوثائقية ليست وليدة اللحظة، لكنها بدأت منذ 2018 بالتعاون مع أحمد الدريني رئيس وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "عملنا وحدة الأفلام الوثائقية في (دي إم سي) 2018 وكان لها صدي واسعًا جدًا وحاولنا تطوير هذه الوحدة، مع الوقت تم عمل أكثر من ٥٠ فيلمًا وثائقيًا وبعد مرور الوقت استقلت وحدة الأفلام الوثائقية عن DMC، وتم النظر إليها بأن تكون قناة فضائية للأفلام الوثائقية".

الوثائقية

وأكد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بداية الأفلام الوثائقية كانت تسير نحو توضيح ما يطلق عليه بالتسييس الإسلامي، والتأكيد على الهوية المصرية.

تعريف التاريخ المصري

وأضاف، أن هدف القناة تعريف التاريخ المصري الصحيح المدعم بالأدلة والبراهين للأجيال الصاعدة المتروكة للسوشيال ميديا وتدخلات أعداء الوطن.