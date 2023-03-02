الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز العبور : الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف والبنية التحتية قريباً

المهندس أحمد رشاد
المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور

شدد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور على ضرورة سرعة الإنتهاء من كافة مشروعات الصرف والمياه وتقوية البنية الأساسية للمدينة وخاصة المشروعات الخاصة بتخفيض منسوب المياه الأرضية والقضاء على ظاهرة وجود تسرب داخل بدرومات المنازل بالمناطق المنخفضة و الأكثر تضررا بالمدينة و من أجل بنية تحتية أقوى للمدينة.

 

وأضاف رشاد أنه جار تنفيذ مشروع  تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف ويعد هذا الموقع أكثر المواقع تضررا في السنوات الماضي.

وأشار إلي أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للبيارة وغرفة المحابس  الملحقة بها بنسبة (٨٥%) تمهيدا للبدء في الأعمال الكهروميكانيكية (مضخات -  أوناش - لوحة التحكم)، لافتا إلى  الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني الخدمية بالمحطة بنسبة ٨٠% (مبنى المخزن - مبنى المولد -  مبنى الامن - مظلة المولد). 

 

كما أعلن عن تنفيذ هيدروليكي وإنشائي لغرفة المحابس الرئيسية وغرفة قياس التصرف الملحقة بالبيارة، موضحا أنه جاري استمرار أعمال شبكة التخفيض بالمواسير المثقبة بنسبة (٥٠%).

وأكد أنه تم تكليف مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز لمتابعة المشروع للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة ولزيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع والاستفادة منه الاستفادة القصوي في تقديم خدمات أفضل للمدينة والمواطنين وإنشاء ما يلزم من المشروعات الخدمية اللازمة للنهوض بالمستوى الذي يليق بها. 

 

العبور سرعة الانتهاء مشروع المياه الصرف

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