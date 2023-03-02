الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زوجان قبطيان بالفيوم يصنعان فوانيس رمضان (صور)

زوجان قبطيان بالفيوم
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان

في جو يسوده المحبة والألفة، يقف زوجان قبطيان على قدميهما بمساعدة أصدقائهم داخل ورشة صغيرة، لعمل فوانيس شهر رمضان المعظم، ويتقنان صناعته من الأركيت، وخاصة الفانوس الإسلامي، حيث اشتهروا  بمحافظة الفيوم بتصنيع فوانيس رمضان منذ أكثر من 7 أعوام.

وعلى أنغام "رمضان جانا، ووحوي يا وحوي"، تقف ميرنا، وسط ورشتهم لصناعة الفوانيس لتبيع فوانيس رمضان لمجموعة من السيدات المسلمات، ويتبادلن التهنئة بقرب شهر رمضان المبارك في مشهد لن تجده إلا في مصر، في تجسيد لمقولة «طول عمرها مصر.. أقباط مع مسلمين.. بكل حب ومودة».

وهنأت «ميرنا»، المصريين مسلمين وقبطيين بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أنها وزوجها استعدا لموسم رمضان منذ 4 أشهر ليتمكنا من تلبية كل طلبات التجار لديهم، مُشيرةً إلى أنّهم يقومون بتصميم هدايا تناسب كل موسم، ولكن فوانيس رمضان مميزة جدًا لديهم، خصوصًا أنّ الناس تحب أن تُهدي  بعضها البعض بالفوانيس في رمضان.

وتقول «ميرنا» لـ«الدستور»، إنهم كأسرة واحدة يتشاركون في هذه المهنة وكل موسم يتجمعون لصنع الفوانيس، وكلا منا يقوم بدوره، نقوم بصنع جميع الأشكال والمجسمات من الخشب.

وأشارت إلى أنهم يشترون الخشب، ثم يقومون بعمل التصميم على الكمبيوتر وإعطاء الأمر لآلة تقطيع الخشب بالليزر، ثم يتم تقطيع الأخشاب حسب الحجم المطلوب، وبعد ذلك يقومون بتركيب تلك القطع معًا حتى يخرج فانوسًا كاملًا ثم يضع به الأنوار والأغنية، حيث إن الفوانيس المصنوعة من خشب الأركيت من أكثر الفوانيس المميزة والعتيقة بمحافظة الفيوم، ولها عشاقها الذين يقبلون على شرائها خلال شهر رمضان، ويطلبون تصميمها بأشكال مختلفة، وأحيانًا يطلبون وضع أسماء بعينها أو صورة لشخص داخل تصميم الفانوس.

أما عن إبرام نشأت فهو شاب مصري، زوج «ميرنا»  يعتقد أن الفانوس يسعد الجميع؛ لأن شعائر رمضان ليس مرتبطة بالمسلمين فقط، أو تخصهم وحدهم، بل هي أجواء نعيشها معًا، وللجميع طقوس يؤدونها مع أصدقائهم المسلمين مثل السحور.

وقال الشاب إبرام نشأت زوج «ميرنا»، إنه خريج كلية التجارة، ويعمل بمجال التصميمات، بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، لـ«الدستور»، إن شعائر رمضان ليست مرتبطة بالمسلمين فقط، أو تخصهم وحدهم، بل هي أجواء نعيشها معًا، وأن الأسعار هذا العام  فهي تبدأ من 20 جنيهًا حتى 200 جنيه، وأكثر الأشكال التي عليها إقبال فانوس المئذنة.

زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان بالفيوم يقومان بصناعة فانوس رمضان
زوجان قبطيان الفيوم صناعة فانوس رمضان الفانوس الاسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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