الدوري الإنجليزي: أرسنال يتقدم على إيفرتون بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني على ضيفه إيفرتون في الشوط الأول من المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة وقدم أداءً هجوميًا متوسطًا وكذلك أداء إيفرتون الهجومي واتسم بخطورة أكثر نسبيًا على مرمى أرسنال.

وحاول لاعبو إيفرتون تسجيل هدف مبكر ومباغتة لاعبي أرسنال الذين حاولوا اختراق الدفاعات المنظمة لفريق إيفرتون.

أغلب المحاولات الهجومية لكلا الفريقين خلال الشوط الأول لم تنجح في تهديد المرمى.

وسجل بوكايو ساكا هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 42 بد تحويله عرضية أولكساندر زينشنكو أعلى مرمى جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط.

وسجل جابرييل مارتينيلي، الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو أرسنال كرة واحدة على المرمى من محاولتين وخرجت الثانية من الملعب، مقابل تسديدتين على المرمى لفريق إيفرتون من أصل 4 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 64%، مقابل 36% لصالح فريق إيفرتون.

تشكيل أرسنال لمباراة إيفرتون المؤجلة بالدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابريل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: جرانيت تشاكا، جورجينو، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ليونارد تروسارد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي:"تيرنر، تيريني، تومياسو، روب هولدينج، هيوير، توماس بارتي، فييرا، إيميل سميث رو، نيكيتيا".

ويغيب عن أرسنال في مباراة اليوم، محترفنا المصري محمد النني، بسبب إصابته في الركبة وخضوعه لعملية جراحية، بالإضافة إلى جابرييل خيسوس للإصابة أيضًا.

ويحتل أرسنال المركز الأول في ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 57 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.