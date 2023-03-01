موسيمانى يتصدر جدول دورى يلو بفوز الأهلي السعودي على جدة

نجح أهلي جدة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في اعتلاء صدارة دوري يلو السعودي بعد الفوز على نظيره جدة بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من دوري "يلو" للدرجة الأولى.

وسجل الوافد الجديد "مودو بارو" هدف فريق أهلي جدة الوحيد في الدقيقة 52 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

بهذا الانتصار بات الأهلي السعودي في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن الحزم الوصيف.

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل أمام نجران ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري يلو للدرجة الأولى.