الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موسيمانى يتصدر جدول دورى يلو بفوز الأهلي السعودي على جدة

أهلي جدة
أهلي جدة

نجح أهلي جدة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في اعتلاء صدارة دوري يلو السعودي بعد الفوز على نظيره جدة بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من دوري "يلو" للدرجة الأولى.

وسجل الوافد الجديد "مودو بارو" هدف فريق أهلي جدة الوحيد في الدقيقة 52 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

بهذا الانتصار بات الأهلي السعودي في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن الحزم الوصيف.

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل أمام نجران ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري يلو للدرجة الأولى.

أهلي جدة السعودي موسيمانى دوري يلو السعودي الدوري السعودي جدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«عروس الصعيد تتزين».. «حياة كريمة» تقود التطوير فى المنيا بتكلفة 30 مليار جنيه

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع الأول

المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

رمضان 2023.. إثارة وتشويق في البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

«رميم» برنامج جديد لمصطفى حسنى على ON فى رمضان 2023

لأول مرة.. نتفليكس تطرح عرضاً مسرحي لسلسلة «Stranger Things»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلال كلمة نتنياهو.. اشتباكات قوية بين المتظاهرين والشرطة فى إسرائيل (فيديو وصور)

فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل