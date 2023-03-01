وزير الرياضة يكرم لاعبى المنتخبات الوطنية فى 4 لعبات

فى ضوء حرصه الدائم على تقديم الدعم للأبطال الرياضيين وتحفيزهم على استدامة تحقيق الإنجازات، كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية للرماية والريشة الطائرة والوشو كونغ فو، والهوكي.

جاء تكريم منتخبات الرماية لإنجازاتها فى البطولات العربية والإفريقية والعالمية، ومنتخب الريشة الطائرة لحصوله على بطولة إفريقيا، كما تم تكريم منتخب الهوكي لحصوله على بطولة إفريقيا، ومنتخبات الوشو كونغو فو لفوزها بألقاب بطولات العالم للكبار والناشئين.

وقدم وزير الرياضة التهنئة لجميع لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركين فى التكريم على إنجازاتهم الرياضية التى حققوها فى مختلف المحافل بإصرارهم وأدائهم القوى الذى قدموه وأبهروا به الجميع وكُلل بالفوز فى البطولات العربية والقارية والعالمية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الإنجازات الحافلة التى تحققها فى مختلف المنافسات فى ضوء الدعم الكبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والحرص على تهيئة الأجواء لهم والاستجابة لمطالبهم بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية.

وأضاف الوزير: "مستمرون فى دعم الأبطال الرياضيين، وتوفير الرعاية لهم تحقيق لرؤية الوزارة لاستدامة الإنجازات، وإحراز ميداليات أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس 2024".

وحضر التكريم كل من اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، والدكتور على حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وشريف مصطفى رئيس اتحاد الوشو كونغ فو والمهندس شريف كمال رئيس اتحاد الهوكي.

والتقى وزير الرياضة الأربعاء، محمد جلود رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بحضور الدكتور طارق الجرمل رئيس الاتحاد اليمنى، ومحمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.

وناقش اللقاء استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية لرفع الأثقال المقرر لها فى يوليو المقبل على ضوء البطولات القارية والدولية التى تقام على أرض مصر.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإنجازات الدولة المصرية فى رياضة رفع الأثقال والاهتمام الكبير بقطاع الناشئين والشباب لتقديم أبطال فى رفع الأثقال بشكل دائم، مثنيًا على جهود وزير الشباب والرياضة فى تطوير المنظومة الرياضية المصرية، والنجاح فى استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب.