وزير العدل: حققنا إنجازات كبيرة فى استراتيجية حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مصر لم تكن تستطيع عمل استراتيجية لحقوق الإنسان قبل عمل منظومة لها، مؤكدًا أن لدينا حقوق إنسان منصوصًا عليها في الدساتير والقانون والعمل بها يحتاج لمنظومة.

أضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنظومة تتكون من 3 أركان الأول المؤسسي ومنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة وقومي الأمومة والطفولة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، مؤكدًا أنه أصبحت لدينا منظومة ومؤسسية.

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية هي الذراع التنفيذية لها

وتابع أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، هي الذراع التنفيذية التي تتابع حقوق الإنسان في أجهزة الحكومة، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا مجتمع مدني والقانون نظمه، وأصبحت كل الأطراف المؤسسية مجتمعة.

أشار إلى أن الركن الثاني هو التشريعات، فلا بد من عمل تشريعات متواكبة مع الالتزامات التي وقعنا عليها في المعاهدات الدولية وإكمال الناقص، ومنها تشريعات ذوي الإعاقة وغيرها.

وأضاف أن الأمر الثالث هو منظومة الكوادر حتى تستطيع التعاطي مع هذه الحقوق في الداخل والخارج، مؤكدًا أنه عند اكتمال المنظومة وضعت الاستراتيجية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وهى القائمة على متابعتها ومدتها خمس سنوات ووضعنا فيها أهدافًا قابلة للتحقيق ومر عليها عام واحد وتمت خلالها إنجازات كثيرة وخلال الأعوام المقبلة سنصل للصورة الأفضل لها.