استقرار أسعار البقوليات اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية
البقوليات من العناصر التي لا غنى عنها، حيث تستورد مصر نسبة كبيرة من البقوليات من الخارج، وارتفعت قيمة واردات مصر من الفول والعدس بنسبة 27,2% خلال النصف الأخير من 2022.
وتقدم «الدستور»، في تقريها اليومي عن الأسعار في السوق المحلي، أسعار البقوليات خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:
العدس: يعتبر من أكثر السلع التي عليها طلب، وقد شهد ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، واستقر اليوم ما بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
الفول البلدي: يعتبر الفول البلدي هو فطور الكثيرين، حيث يكون الطلب عليها كثير، وقد استقر سعرة اليوم ما بين 33 و38 جنيهًا.
اللوبيا البلدي: استقرات أسعار الللوبيا البلدي في محلات التجارية عند 52 جنيهًا للكيلو، بينما المستوردة تسجل في محلات التجار تسجل 49 جنيهًا للكيلو.
الفاصوليا البيضاء مستوردة سائبة: اليوم سجلت 35 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.
الحمص : من السلع الأساسية التي يكون عليها إقبال كبير خلال فصل الشتاء، وقد جاءت الأسعار اليوم في المحلات التجارية من 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.
الترمس مستورد: سعر 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيل في المحلات التجارية.
السمسم: استقر سعره اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية ليتراوح سعره ما بين 110 و120 جنيهًا.
وكشف أحدث تقريرللمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يتم استيراد 85% من الفول و95% من العدس، وأن حجم إنتاج مصر من الفول لا يتجاوز 10٪ إلى 15% من حجم الاستهلاك المحلي، موضحًا أن مصر تستهلك قرابة 60 ألف طن شهريًا ما يعادل 720 ألف طن سنويًا.