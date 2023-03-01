الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير العدل: مصر ملزمة بتقارير كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان

عمر مروان
عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه توجد مجموعة من الصكوك الدولية التي تنظم حقوق الإنسان على مستوى العالم من أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينصح على هذه الحقوق التي يجب أن تراعيها الدول ويضع آلية لمتابعة تنفيذ الدول لالتزامتها نحو الحقوق المنصوص عليها.

مصر وقعت على العهد منذ عام 1981

وتابع أن مصر وقعت على هذا العهد 1981، وبالتالي أصبحنا ملزمين نقدم تقارير دورية كل 4 سنوات أمام اللجنة المعنية بهذا العهد لحالة حقوق الإنسان بمصر، وآخر تقرير قدم 2001 وكان الرابع، وقدمنا الخامس في 2019.

وأشار إلى أنه عندما عرض الملف على الرئيس السيسي، قال إن مصر لا بد أن تلتزم بكل تعهداتها أمام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولا يوجد شيء لدينا "نخبيه"، ونشرح وضعنا كما هو، وما قمنا به، والتحديات نذكرها أمام الرأي العام العالمي.

وزير العدل حقوق الانسان تقرير العهد الدولي للحقوق المدنية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتفاقيات الدولية

مواد متعلقة

أيمن نصرى: عرض وزير العدل عن حقوق الإنسان لاقى استحسانًا بجنيف

وزير العدل: الحوار الوطنى يضم جميع الكيانات السياسية الشرعية

وزير العدل: الدولة حققت إنجازات واسعة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

وزير العدل يُناقش تقرير الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة

وزير العدل يغادر إلى جنيف لاستعراض تقرير مصر الدورى لحقوق الإنسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

ضبط 6000 قطعة حلوى داخل مصنع غير مرخص فى طنطا

هيثم الحاج على: محمد الباز قد يتهم بالكفر بسبب «ٱدم الأول» رغم أنها رواية إيمانية

2.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال فبراير 2023

الرئيس الفرنسي بأفريقيا.. هل يسعى ماكرون لإعادة باريس للقارة السمراء مرة أخرى؟

مشروعات تنموية جديدة فى ملوى تنتظر زيارة الرئيس السيسى للمنيا لافتتاحها غدًا

السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون فى المجال العسكرى والدفاعى وسبل تطويره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎