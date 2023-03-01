وزير العدل: مصر ملزمة بتقارير كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه توجد مجموعة من الصكوك الدولية التي تنظم حقوق الإنسان على مستوى العالم من أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينصح على هذه الحقوق التي يجب أن تراعيها الدول ويضع آلية لمتابعة تنفيذ الدول لالتزامتها نحو الحقوق المنصوص عليها.

مصر وقعت على العهد منذ عام 1981

وتابع أن مصر وقعت على هذا العهد 1981، وبالتالي أصبحنا ملزمين نقدم تقارير دورية كل 4 سنوات أمام اللجنة المعنية بهذا العهد لحالة حقوق الإنسان بمصر، وآخر تقرير قدم 2001 وكان الرابع، وقدمنا الخامس في 2019.

وأشار إلى أنه عندما عرض الملف على الرئيس السيسي، قال إن مصر لا بد أن تلتزم بكل تعهداتها أمام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولا يوجد شيء لدينا "نخبيه"، ونشرح وضعنا كما هو، وما قمنا به، والتحديات نذكرها أمام الرأي العام العالمي.