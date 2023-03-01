الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مؤسسة «حياة كريمة» تواصل ندواتها التوعوية في كليتين بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

واصلت كليات جامعة طنطا استضافة ندوات توعوية لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بكليات "الهندسة والعلوم"، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور أمجد سالم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عاطف نهال وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

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خلال الندوات تم عرض فيلم وثائقي يوضح كافة أنشطة ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وماتم إنجازه وتنفيذه منها على أرض الواقع، وأيضا المجالات المتاحة للمشاركة فى العمل التطوعي بالمبادرة مع توزيع استمارة تسجيل على الطلاب الراغبين في الانضمام للمؤسسة.

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كما نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة التوعية عن مرض التصلب المتعدد  "M.S"، بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور حسام الصاوى أستاذ ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتورة عزة عباس أستاذ العصبية والدكتور خالد السنوسى أخصائي الأمراض النفسية والعصبية بالإدارة الطبية.

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أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة على تنظيم الندوات الطبية التوعوية، لرفع درجة الوعي الصحي بالأمراض التى تهدد صحة الانسان وسبل الوقاية منها، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمرض "التصلب المتعدد" في 30 مايو، موضحاً أن المرض يعد من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعا، ويؤثر على الجهاز العصبي والمركزي، ويسبب مجموعة من الأعراض حركة الزراع والساقين والرؤية والإحساس والتوازن.

لدعم الجهود التطوعية وبمشاركة عدد كبير من الطلاب مؤسسة حياة كريمة تواصل ندواتها التوعوية في كليتين بجامعة طنطا إستمارة تسجيل التعليم والطلاب تعزيز جهود العمل التطوعي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة حياة كريمة بالغربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز جهود العمل التطوعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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