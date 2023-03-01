الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبرز 6 مؤشرات لتطوير المنيا في 8 سنوات (إنفوجراف)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت محافظة المنيا على مدار 8 سنوات  تطور كبير في مستوى البنية التحتية والتعليم والإسكان والتضامن الاجتماعي وسط اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظات الصعيد التي شهدت إهمال كبير على مدار الفترات السابقة ومن أهم تلك المؤشرات.

  • 4.34 مليار جنيه  إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الرئاسي المنفذة بالمحافظة حتي عام 2021.
  • 6.1 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2022.
  • 2.1 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية  بقطاع  التعليم العالي الصحي  بالمحافظة  في الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2022.
  • 12.8 مليار جنيه  إجمالي التكلفة الاستثمارية بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة في الفترة من 2014 وحتى  ديسمبر 2022.
  • 4.7 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية  بقطاع الكهرباء بالمحافظة في الفترة من 2014 وحتي  ديسمبر 2022.
  • 6.2 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية  بقطاع  التضامن الاجتماعي بالمحافظة في الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2022.
     
محافظة المنيا تطوير محافظة المنيا الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظات الصعيد البنية التحتية التعليم وحدات الإسكان الرئاسي

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