الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمعية أقزام المنيا تكشف تفاصيل فوز فريقها في بطولات الجمهورية

بطولات الجمهورية
بطولات الجمهورية لقصار القامة

قالت هند سلطان، عضو فريق ألعاب القوى الرياضي بالمنيا لقصار القامة، إنها كانت تفكر في إنشاء جمعية "أقزام المنيا" ليواجهوا المجتمع ويعيشون حياة طبيعية، وكان أول نشاط لها هو الرياضة حتى يروا أمثالهم كثيرين.

بعض الاقزام لا يخرجون من بيوتهم بسبب التنمر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أنها كانت تبحث عن الأقزام في كل بيوت الصعيد، مشيرة إلى أن بعض الأقزام كانوا لا يخرجون من بيوتهم بسبب التنمر.

وأكدت أنها كانت تلعب برفقة عدد من الفريق في الاستاد الرياضي بمقوسة، وبعدها نادي منيا العام، ولعبوا ألعاب قوى وحققوا مراكز أولى أبطال الجمهورية، مشيرة إلى أنها فازت بالمركز الأول في الوثب الطويل، وإيناس فازت بالمركز الأول والثاني في القرص والرمح، ورقية حققت مركز أول في القرص والرمح، ومريم مركز أول في الوثب والجري، رغم أنها كانت أول مشاركة رياضية لهم وأصبح هدفهم الآن التركيز لدخول المنتخب.

جمعية أقزام المنيا الجمهورية مراكز أولى التنمر المنيا الاستاد الرياضي بمقوسه نادي منيا العام

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