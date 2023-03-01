«المصرى الديمقراطى» يثمن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا

أشاد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بقرار الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا ضمن قائمة العفو الرئاسي، قائلًا: قرارات تأتي استكمالًا للخطى السابقة لإنهاء مشكلة ملف سجناء الرأي، وتصحيح المسار السياسي في ظل ما تشهده الدولة المصرية من سباق تنموي نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القرارات تمهد لأرضية جيدة للحوار الوطني، لا سيما في ظل انتظار في القريب العاجل، الأمر الذي يجعل لتلك القرارات مصداقية كبرى يمكن من خلالها البدء في الحوار الوطني، والتأكيد على السماح لكافة الاتجاهات بالمشاركة.

ولفت إلى أن بدء الحوار الوطني في هذا المناخ الإيجابي يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأهداف الحقيقية لهذا الحوار وإعطاء مساحة واسعة لكافة الآراء من أجل إيجاد حلول للمشكلات الذي اشتمل عليها كل ملف من ملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطني، وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وفق ما أعلنت اللجنة، جاء ضمن الأسماء: أحمد محمد أحمد علي علام، زياد السيد محمد أبوالفضل، خالد عبدالمحسن عبدالرحيم، محمد صبحي بطيخ، عبده لطفي أبوسنة، كريم عبدالسميع أحمد.

وأعلنت اللجنة أنه جار إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، وهم كالتالي:

١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان.

٢- إسلام محمد عبدالمنعم خورشيد.

٣- محمد صبحي بطيخ حسن.

٤- حمد عبد الرحمن محمد خلف.

٥- عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى.

٦- عمرو فوزي عبداللطيف محمد.

٧- فريد عزت عبدالمنعم أحمد.

٨- كريم عبدالسميع أحمد محمد.

٩- أحمد عبدالسلام أحمد سلطان.

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش.

١١- حسن عبدالمنعم حسن إبراهيم.

١٢- رضا أمين عطية أمين.

١٣- عبده لطفي حسن أبوسنة.

١٤- أحمد حسن محمد أمين.

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده.

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي.

١٧- أشرف عبدالخالق محمد علي.

١٨- أنس كمال عبدالستار سليم.

١٩- بدر حامد عبدالحميد محمد.

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود.

٢١- حسن محمد محمود عطا.

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى.

٢٣- صلاح علي خضراوي علي.

٢٤- عبد التواب جارحي عيد سعد.

٢٥- عبدالحميد محمد سيد محمود.

٢٦- عمرو حسين عبدالله بهنساوي.

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي.

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي.

٢٩- محمود عبدالعاطي جاد الحق سيد.

٣٠- خالد عبدالمحسن عبدالرحيم حسين.

٣١- زياد السيد محمد محمود أبوالفضل.

٣٢- محمد أحمد عمار محمد.

٣٣-إسلام إيهاب عبدالرحمن.