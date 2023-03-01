فيريرا يحسم موقف الونش من المشاركة أمام بيراميدز فى الدورى

حسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، موقفه من الدفع بمحمود الونش في مباراة بيراميدز يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري.

وقرر فيريرا عدم الدفع بالونش في لقاء الجمعة، واستمرار استبعاده بسبب وضع برنامج منفرد له لتجهيزه فنيًا بالشكل الأمثل.

ويرفض فيريرا الاستعجال في الدفع بالونش في المباريات قبل اكتمال جاهزيته حتى لا تتجدد إصابته نهائيًا، خاصة أنه غاب لفترة طويلة وسيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق.

وغاب الونش لفترة طويلة عن الزمالك بسبب الجراحة التي خضع لها في الركبة.

ينتظر الفريق الكروى للزمالك 4 مباريات غاية فى القوة خلال شهر مارس المقبل، حيث يستهلها أبناء ميت عقبة بمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مارس فى الجولة الـ20 للدورى باستاد الدفاع الجوى.

وفى ثانى مباريات الشهر يستضيف الزمالك نظيره الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى يوم 7 مارس، ثم يستضيف الزمالك فى الدورى نظيره إنبى على استاد القاهرة فى الثانى عشر من الشهر نفسه.

كما يخرج الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد يوم 17 مارس بالجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا لتحقيق الفوز فى المباريات الأربع من أجل العودة لدائرة المنافسة، سواء بالصعود من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، أو العودة لأجواء المنافسة بالدورى.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفيدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الأهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.