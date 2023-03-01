التحالف الشعبى: الإفراج عن 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا «خطوة إيجابية»

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا خطوة مثمنة وإيجابية وتعطي مزيدًا من الأمل والتفاؤل نحو طريق جديد الديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي، وإنهاء ملف سجناء الرأي للأبد.

وطالب الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة توسيع قاعدة الإفراج لتشمل أكبر عدد من الأسماء، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن توسيع نطاق الإفراجات واستمراريتها من أجل ضمان وجود تغيير حقيقي وإصلاح حقوقي جيد.

ولفت إلى أن توالي قوائم الإفراج يؤكد مدى مصداقية جهود الدولة المصرية نحو تحسين مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن أي إفراج لأي شخص يتم بناء على تحريات ومراجعة دقيقة وتأني للتأكد من أن كل شخص مفرج عنه غير متهم في أي قضايا متعلقة بالإرهاب أو العنف.

وكانت قد أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وفق ما أعلنت اللجنة، جاء ضمن الأسماء أحمد محمد أحمد علي علام، زياد السيد محمد أبوالفضل، خالد عبدالمحسن عبدالرحيم، محمد صبحي بطيخ، عبده لطفي أبوسنة، كريم عبدالسميع أحمد.

وأعلنت اللجنة أنه جار إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، وهم كالتالي:

١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان.

٢- إسلام محمد عبدالمنعم خورشيد .

٣- محمد صبحي بطيخ حسن.

٤- حمد عبدالرحمن محمد خلف.

٥- عبدالرحمن محمد إبراهيم مصطفى.

٦- عمرو فوزي عبداللطيف محمد.

٧- فريد عزت عبدالمنعم أحمد .

٨- كريم عبدالسميع أحمد محمد.

٩- أحمد عبدالسلام أحمد سلطان.

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش.

١١- حسن عبدالمنعم حسن إبراهيم.

١٢- رضا أمين عطية أمين.

١٣- عبده لطفي حسن أبو سنة.

١٤- أحمد حسن محمد أمين.

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده.

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي.

١٧- أشرف عبدالخالق محمد علي.

١٨- أنس كمال عبدالستار سليم.

١٩- بدر حامد عبدالحميد محمد.

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود.

٢١- حسن محمد محمود عطا.

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى.

٢٣- صلاح علي خضراوي علي.

٢٤- عبدالتواب جارحي عيد سعد.

٢٥- عبدالحميد محمد سيد محمود.

٢٦- عمرو حسين عبدالله بهنساوي.

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي.

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي.

٢٩- محمود عبدالعاطي جاد الحق سيد.

٣٠- خالد عبدالمحسن عبدالرحيم حسين.

٣١- زياد السيد محمد محمود أبوالفضل.

٣٢- محمد أحمد عمار محمد.

٣٣-إسلام إيهاب عبدالرحمن.

